Germania-Italia, Bisseck ancora in panchina? Probabile formazione

Germania-Italia è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Nations League: di seguito la probabile formazione del commissario tecnico Julian Nagelsmann.

LA SFIDA – Germania-Italia si disputerà domani 23 marzo alle ore 20:45 al Signal Iduna Park (Westfalenstadion) di Dortmund. La compagine tedesca vi arriva con 2 risultati su 3 a sua disposizione, dato il 2-1 con cui la Nazionale azzurra è stata superata nel match d’andata. In questo scenario, l’auspicio della squadra allenata da Julian Nagelsmann è di affrontare la sfida con quella personalità e quella concretezza sotto porta viste nella gara di San Siro.

Germania-Italia, la probabile formazione di Nagelsmann:

LE SCELTE – In Germania-Italia Nagelsmann dovrebbe optare per alcuni cambi rispetto alla formazione schierata contro gli azzurri all’andata. In particolare, il tecnico tedesco dovrebbe inserire Nico Schlotterbeck al posto di David Raum sulla fascia sinistra, con Joshua Kimmich, Tony Rudiger e Jonathan Tah confermatissimi dal primo minuto. Il nerazzurro Yann Bisseck partirà nuovamente dalla panchina, nella speranza di poter fare il proprio ingresso nel secondo tempo. A centrocampo, la novità dovrebbe portare il nome di Karim Adeyemi, favorito per una maglia da titolare su Leroy Sané. In avanti, Tim Kleindienst incalza Jonathan Burkhardt per un posto dal primo minuto: il gol dell’andata potrebbe, in tal senso, rivelarsi decisivo.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Schlotterbeck; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Adeyemi; Kleindienst. Allenatore: Julian Nagelsmann.