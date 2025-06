Germania-Francia, formazioni ufficiali: Thuram o Pavard? Uno titolare

Germania-Francia alle 15 si giocheranno la finale per il terzo e il quarto posto di Nations League a Stoccarda. Diramate le formazioni ufficiali da parte di Julian Nagelsmann e Didier Deschamps. Ecco la decisione di quest’ultimo sui due dell’Inter Marcus Thuram e Benjamin Pavard.

FINALINA – Tra poco Germania-Francia, classica del calcio internazionale. In campo due nazionali blasonatissime: da un lato i padroni di casa con ben quattro mondiali vinti, dall’altro la Francia ferma a due. Oggi si giocano la finalina di Nations League: ossia quella per il terzo o quarto posto. Nelle due semifinali, i tedeschi hanno perso contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo per 2-1, mentre la Francia di Mbappé è caduta sotto i colpi del prodigio Lamine Yamal, con la Spagna che ha vinto per 5-4. Adesso la finalina. Stasera, a Monaco di Baviera, la partita che invece decreterà la nazionale che alzerà al cielo la Nations League: o la Spagna o il Portogallo. La partita tra Germania e Francia vedrà due giocatori dell’Inter protagonisti: ossia Marcus Thuram e Benjamin Pavard. Un terzo, ossia Yann Aurel Bisseck, ha dato forfait alcuni giorni fa dopo l’infortunio rimediato in finale di Champions League. Ma Deschamps ne manda in campo solo uno: Thuram. Di seguito le formazioni ufficiali di Germania-Francia:

GERMANIA-FRANCIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: THURAM DAL 1′

Germania (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Tah, Koch, Raum; Gross, Goretzka; Woltemade, Wirtz, Adeyemi; Füllkrug

Francia (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Badé, L.Hernandez, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Kolo Muani, Cherki, Thuram; Mbappé