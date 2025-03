Germania, è il momento di Bisseck: al 77′ arriva l’esordio in Nazionale contro l’Italia

Nel 3-3 contro l’Italia, in campo con la Germania arriva anche una bella notizia per l’Inter e per Yann Bisseck. L’esterno tedesco infatti, ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale maggiore giocando più di venti minuti in un momento concitato del match.

ESORDIO – Nella serata di oggi, nel roboante 3-3 contro l’Italia, è arrivato il momento anche per Yann Bisseck in Nazionale. L’esterno dell’Inter è entrato al 77′ del match contro l’Italia andato in scena a Dortmund: l’ingresso in campo ha significato per lui l’esordio con la prima squadra della Nazionale tedesca. Bisseck ha preso il posto di Antonio Rudiger, in un momento delicato del match con Julian Nagelsmann che ha voluto premiare il percorso del nerazzurro dopo mesi di prove e convocazioni.