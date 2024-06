Germania devastante all’esordio! Scozia annichilita dalla qualità

Finisce 5-1 Germania-Scozia, gara inaugurale di Euro 2024. I tedeschi brillano e schiantano la nazionale di Clarke. Uno spettacolo a Monaco.

DOMINIO – Germania devastante all’esordio di Euro 2024 contro la Scozia. La nazionale allenata da Nagelsmann vince e convince contro la selezione di Clarke, che praticamente non riesce mai ad entrare in partita subendo l’ondata dei tedeschi. Qualità immensa della Germania, che manda in campo praticamente cinque numeri 10 tutti insieme: Musiala, Wirtz, Havertz, Kroos e Gundogan. Insomma, di qualità non ne manca. Il primo tempo è devastante: al 9′ super azione con Kroos che allarga a destra per Kimmich, palla a rimorchio per Wirtz, che trasforma benissimo l’1-0. La Germania continua a spingere e al 19′ trova il raddoppio con Musiala: altra azione da cineteca dei tedeschi. Nel finale, rosso per Porteous, che entra malissimo in area su Gundogan. Dal dischetto non sbaglia Havertz. Nella ripresa, ancora dominio Germania: prima ci prova Rudiger al 51′ e al 58′ Musiala sfiora la doppietta. Quarto gol che arriva con l’ariete Fullkrug, entrato da pochi secondi. Al 75′, lo stesso Fullkrug si vede annullare la quinta rete per fuorigioco. Nel finale, all’88’ autorete di Rudiger che dà una gioia ai tifosi della Scozia. E al 93′ gloria anche per Emre Can. La Germania guadagna subito tre punti. Domani sempre nel gruppo A sfida tra Ungheria e Svizzera alle 15.