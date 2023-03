Germania-Belgio, Lukaku cerca conferme! La probabile – CdS

Germania e Belgio si sfideranno questa sera in amichevole. In campo anche Romelu Lukaku, desideroso di bissare la grande partita disputata contro la Svezia

IN CAMPO – Germania e Belgio si sfideranno questa sera in amichevole a Colonia. Domenico Tedesco, CT dei “Red Devils” non intende rinunciare a Lukaku, che ha deciso la partita di qualificazione contro la Svezia siglando una tripletta. L’attaccante dell’Inter, secondo il Corriere dello Sport, anche questa sera guiderà l’attacco nel tridente con Lukebakio e Trossard. In regia confermato De Bruyne, con la novità Onana a centrocampo.

Fonte: Corriere dello Sport – Enzo Piergianni