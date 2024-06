Georgia, che rimpianto: al 95′ occasionissima, ma con la Repubblica Ceca è 1-1

Georgia e Repubblica Ceca si sono sfidate nel match valevole per il Gruppo F di Euro 2024, giunto alla seconda giornata della fase a gironi, senza andare oltre il pareggio. Alle ore 18, sempre per lo stesso gruppo, sarà la volta dell’interista Calhanoglu che sfiderà il Portogallo di Cristiano Ronaldo

VANTAGGIO – La Georgia di Kvaratskhelia è scesa in campo alle ore 15 contro la Repubblica Ceca nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo F di Euro 2024. Entrambe sconfitte nelle rispettive partite di esordio e dunque alla ricerca dei 3 punti: a sbloccare il risultato è la Georgia, alla sua prima partecipazione ad un grande torneo internazionale, con la rete di Mikautadze dagli undici metri proprio sul finire del primo tempo. La prima frazione di gioco si chiude dunque con il vantaggio georgiano.

Georgia-Repubblica Ceca, un ex conoscenza della Serie A aggancia il pari per i cechi

RIMPIANTI – La Repubblica Ceca non molla e nel secondo tempo aggancia il pareggio con un ex conoscenza della Serie A, ovvero Schick che insacca al 59′ sugli sviluppi di un corner deviando in rete la palla di petto dopo un palo colpito da Lingr. Qualche minuto dopo, al 62′, interviene il VAR per un possibile rigore a vantaggio della Repubblica Ceca, poi non assegnato. Sul finire di partita, con le squadre piuttosto stanche, ci prova la Repubblica Ceca che non riesce a sfondare il muro georgiano. Al 95′ la Georgia si divora il gol del possibile 2-1 e il match si chiude dunque sull’1-1.

GRUPPO F – Alle ore 18, sempre per il gruppo F di Euro 2024, scenderanno in campo la Turchia dell’interista Hakan Calhanoglu con l’italiano Vincenzo Montella in panchina e il Portogallo di Cristiano Ronaldo e dell’ex compagno in rossonero di Calhanoglu, ovvero Rafa Leao.