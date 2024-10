Georgia-Albania, Asllani contro Kvaratskhelia: le formazioni ufficiali

È la serata di Kristjan Asllani, chiamato a rapporto dal CT Sylvinho per Georgia-Albania. Di seguito le formazioni ufficiali della quarta sfida di Nations League in cui sarà protagonista anche Khvicha Kvaratskhelia.

SCELTE UFFICIALI – Alle ore 18.00 il fischio d’inizio di Georgia-Albania, quarta sfida di Nations League per il Gruppo B. In contemporanea anche Arzebaigian-Slovacchia, aspettando l’appuntamento delle ore 20.45 dell’Italia. Oggi spazio, dunque, a tanti giocatori dell’Inter in campo, tra cui Kristjan Asllani. Il centrocampista è stato scelto dal Commisario Tecnico Sylvinho come titolare per Georgia-Albania. Proprio come accaduto anche nella prima sfida di questa sosta Nazionali, terminata con una sconfitta per 2-0 contro la Repubblica Ceca. Asllani questa sera incontrerà come avversario una nota conoscenza della Serie A: il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli. Di seguito il punto sulle formazioni ufficiali scelte dagli allenatori.

Georgia-Albania, le formazioni ufficiali dei due allenatori

GEORGIA (4-1-4-1): Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Dvali, Lochoshvili; Kiteishvili; Davitashvili, Mikautadze, Chakvetadze, Kvaratskhelia; Zivzivadze.

In panchina: Loria, Gugeshashvili, Kverkvelia, Tsitaishvili, Gocholeishvili, Gvelesiani, Guliashvili, Altunashvili, Shengelia, Nonikashvili, Goglichidze.

Allenatore: Willy Sagnol.

ALBANIA (4-2-1-3): Strakosha; Balliu, Ismajli, Arlind Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Bajrami; Asani, Tuci, Laci.

In panchina: Kastrati, Sherri, Hysaj, Kumbulla, Fetai, Mihaj, Seferi, Hadroj, Muçi, Daku, Hoxha, Abrashi,

Allenatore: Sylvinho.