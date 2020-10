Gavillucci smentisce Rizzoli: “Audio VAR? Parte al fischio d’inizio”

Condividi questo articolo

Gavillucci

Arrivano ulteriori dichiarazioni dall’inchiesta realizzata dalle Iene. Il noto programma di Italia 1 è infatti tornato su Inter-Juventus del 2018 e sulla mancata espulsione di Pjanic per fallo su Rafinha

AUDIO MANCANTE – A far riaccendere il caso è stato l’ex procuratore FIGC Giuseppe Pecoraro, il quale lamenta di non aver ricevuto – dopo richiesta – l’audio VAR completo di quella situazione (QUI le sue dichiarazioni). Pronta la risposta di Nicola Rizzoli. Il designatore ha sottolienato come non sia mai stata fatta quella registrazione. A smentirlo è l’ex arbitro di Serie A ora in Inghilterra Claudio Gavillucci. Queste le sue dichiarazioni: «La registrazione audio-video del VAR parte dal momento in cui c’è il calcio d’inizio».

Fonte: iene.mediaset.it