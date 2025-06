Gattuso sempre più vicino all’Italia: atteso passaggio decisivo – Sky

Gennaro Gattuso si avvicina a grandi passi alla panchina dell’Italia. Il tecnico avrà un contatto con il Presidente della FIGC Gabriele Gravina al fine di trovare una soluzione definitiva.

LA NOTIZIA – Gennaro Gattuso è il prescelto della FIGC per occupare la panchina dell’Italia dopo la separazione – non indolore – da Luciano Spalletti. Il tecnico, tra le altre, ex Milan e Napoli rappresenta la figura individuata dalla Federazione italiana per provare a riportare all’interno del gruppo azzurro quel senso di appartenenza apparso sempre più sfumato negli ultimi anni. Accanto all’ex campione del mondo potrebbero esserci anche altre figure che hanno vinto in maglia azzurra, così da provare a trasmettere un messaggio molto chiaro in termini di mentalità da far propria per conseguire l’obiettivo della qualificazione ai Mondiali del 2026.

Gattuso sulla panchina dell’Italia. Il dado è (quasi) tratto

LO SCENARIO – Con Gattuso la Federazione italiana si gioca il “tutto per tutto”, consapevole che un eventuale ulteriore fallimento implicherebbe – inevitabilmente – la richiesta collettiva di un cambio ai vertici. La terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali sarebbe un colpo troppo duro da digerire per poter pensare a una realtà immutata ai piani alti della FIGC. Gabriele Gravina, numero uno della Federazione, lo sa. Con Gattuso – e chi lo accompagnerà nel progetto azzurro – sarà un all-in. O Inferno o Paradiso, esiti diversi non sono possibili.