Galles-Turchia, le formazioni ufficiali: zero sorprese su Calhanoglu

Non solo Francia-Italia: alle ore 20.45 è in programma anche Galles-Turchia, sfida valevole per il gruppo B4 della Lega B della UEFA Nations League. Grande curiosità su Hakan Calhanoglu e sul suo impiego dopo l’affaticamento muscolare.

NIENTE SORPRESE – Oltre a Francia-Italia, questa sera l’Inter avrà gli occhi anche su Galles-Turchia, specialmente per capire quelle che sono le effettive condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha ripreso ad allenarsi da poco dopo essere uscito acciaccato dalla gara contro l’Atalanta e, a tal proposito, non ci sono grosse sorprese sul suo impiego. Il Commissario Tecnico Vincenzo Montella lo ha infatti fatto accomodare in panchina dal primo minuto, con la fascia da capitano che passa a un altro centrocampista: Kaan Ayhan. Di seguito le formazioni ufficiali della partita in programma a Cardiff.

Galles-Turchia (Nations League, Lega B, Gruppo B4), le formazioni ufficiali

GALLES (3-4-3): Ward; Ampadu; Rodon, Ben Davies; Roberts, J.James, Ramsey, Williams; Thomas, Johnson, Wilson.

Panchina: Darlow, Davies, Harris, Koumas, Moore, Cooper, Cabango, Beck, Colwill, Sheehan, Crew.

Commissario Tecnico: Craig Bellamy.

TURCHIA (4-2-3-1) Mert Günok; Mert Müldür, Bardakci, Soyüncü, Celik; Yúksek, Kaan Ayhan; Yildiz, Kökcü, Arda Güler; Alper Yilmaz.

Panchina: Bayindir, Cakir, Akaydin, Yokuslu, Aktürkoglu, Calhanoglu, Topcu, Özcan, Kahveci, Nayir, Uzun, Dinkci.

Commissario Tecnico: Vincenzo Montella.