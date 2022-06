Galles-Olanda, le formazioni ufficiali: una prima volta per de Vrij!

Galles-Olanda si gioca al Cardiff Stadium di Cardiff alle 20.45, sfida valevole per la Nations League. Come annunciato ieri in conferenza stampa dal CT van Gaal, per Stefan de Vrij questa sera sarà la prima volta da titolare con la fascia di capitano.

FORMAZIONI – Una prima volta prestigiosa per Stefan de Vrij in Galles-Olanda di questa sera. Il difensore dell’Inter, infatti, sarà in campo da titolare con la fascia da capitano al braccio, come annunciato dal CT van Gaal nella conferenza di ieri. Partirà invece dalla panchina Denzel Dumfries.

GALLES-OLANDA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Galles (4-4-2): Ward; Roberts, Davies, Mepham, Rodon; Norrington-Davies, Wilson, Morrell, Levitt; James, Johnson.

A disposizione: A. Davies, Gunter, Smith, Burns, Bale, Colwill, Ampadu, J. Williams, Harris, Thomas, Matondo.

Commissario tecnico: R. Page

Olanda (3-4-2-1): Flekken; de Ligt, de Vrij (c), Teze; Malacia, Schouten, Koopmeiners, Hateboer; Gakpo, Lang; Weghorst.

A disposizione: Cillessen, Scherpen, Martins Indi, Aké, Bergwijn, Til, Depay, Berghuis, Klaassen, Blind, F. de Jong, Dumfries.

Commissario tecnico: L. van Gaal