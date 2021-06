Galles-Danimarca, doppio omaggio a Eriksen prima del calcio d’inizio

Galles-Danimarca è iniziata da pochi minuti alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam. Prima del calcio d’inizio doppio omaggio nei confronti di Eriksen, a due settimane dal malore avuto contro la Finlandia.

IL RICORDO – Christian Eriksen resta sempre uno dei pensieri principali di questi Europei. Pochi istanti prima del calcio d’inizio di Galles-Danimarca, come già accaduto in precedenza, la maglia della sua nazionale messa in campo all’ingresso delle squadre era la sua. Non solo: Gareth Bale, capitano del Galles, ha dato a Simon Kjaer una maglia incorniciata con il nome del centrocampista dell’Inter, il numero 10 e la scritta “Brysia wella”, che in gallese significa “guarisci presto”. La partita, peraltro, si gioca alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam che è stato il primo stadio “di casa” di Eriksen, quando giocava nell’Ajax.