Frattesi, pericolo infortunio scampato? Oggi Italia in Ungheria

Frattesi è uscito per infortunio ieri in Francia-Italia, dopo aver segnato il gol del vantaggio degli Azzurri. Per lui condizioni da valutare ma sembra esserci ottimismo.

LA SITUAZIONE – Come sempre accade quando c’è la sosta per le nazionali, si alza l’asticella dell’attenzione per qualsiasi minimo infortunio. Motivo per cui, quando ieri Davide Frattesi ha chiesto il cambio in Francia-Italia, la preoccupazione è diventata netta. Anche perché appena pochi minuti prima aveva segnato il gol del vantaggio nella grande vittoria per 1-3 al Parc des Princes. Per il centrocampista dell’Inter le prime indicazioni che arrivano dalla Francia sono però confortanti.

Frattesi, le condizioni all’indomani di Francia-Italia

IN RIPRESA – Se già nelle interviste post partita Frattesi era apparso tranquillo, adesso l’orizzonte non sembra portare a problemi di qualche tipo o peggio ancora al rischio di un rientro anticipato all’Inter per infortunio. L’Italia partirà alle 10.45 dall’aeroporto di Parigi Orly subito direzione Budapest, dove lunedì alle 20.45 affronterà Israele. Si gioca in campo neutro, non potendolo fare a Tel Aviv per ovvi motivi di sicurezza. Se Frattesi dovesse essere regolarmente in campo alle 18, nel primo allenamento in Ungheria, sarebbe confermato il recupero e la sostituzione solo a scopo precauzionale. Lasciando il campo aveva detto di aver sentito una fitta e di non voler rischiare.