Frattesi: «Europeo macchia pesante. Tonali? Contenti di riaverlo qui»

Frattesi ha parlato a due giorni dalla partita tra Francia e Italia di Nations League. Il centrocampista dell’Inter spende qualche parola anche su Sandro Tonali.

CONTENTI PER SANDRO – Davide Frattesi è uno dei tre giocatori dell’Inter presenti a Coverciano per le sfide di Nations League con la maglia dell’Inter. Le sue parole su Rai Sport a due giorni dalla partita contro la Francia. Oltre a parlare del gruppo, si è espresso anche sul compagno Sandro Tonali, ritornato dopo la squalifica per calcioscommesse: «Dobbiamo ripartire. Abbiamo capito quello che abbiamo sbagliato. È stata veramente una bella botta sia per noi che per tutto il popolo azzurro. È stata una macchia pesante. I ragazzi che hanno più talento devono tirarlo fuori. Dobbiamo prenderci le responsabilità in campo perché il mister ha convocato un gruppo giovane, dobbiamo cercare di saper soffrire. Siam contentissimi che Sandro sia tornato perché può darci una grande mano. Ho visto il solito Sandro, un gran giocatore, siamo veramente contenti di averlo qui tra noi».