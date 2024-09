Frattesi: «Estate brutta ma ora l’Italia riparte. Gol? Contento di aiutare!»

Davide Frattesi è uno dei grandi protagonisti di Francia-Italia. Al termine del match il centrocampista dell’Inter rilascia alcune dichiarazioni di fronte ai giornalisti.

RIPARTENZA – Davide Frattesi intercettato da Sky Sport 24 alla fine della sfida di Nations League contro la Francia, dichiara: «Quest’Italia sembra fatta per i miei gol? Sì, o per mangiarmeli (ride, ndr). Sono contento, quando i gol aiutano la squadra è sempre qualcosa in più. Siamo contenti per questa serata, che dev’essere una ripartenza. Secondo me è un fatto di testa. C’era tanta pressione agli Europei e si è creata anche dentro, quindi eravamo un po’ scarichi. Poi siamo stati bravi perché abbiamo provato poche cose però che ti rimangono dentro. Quando hai in Nazionale hai poco tempo per provare le cose quindi devi essere efficace al 100%. Secondo me stiamo andando nella direzione giusta quindi siamo contenti di questo».

Frattesi, la gioia dopo la vittoria da protagonista in Francia-Italia!

ARIA CAMBIATA – Frattesi continua: «Questa la rinascita? Sì ma non dobbiamo dimenticarci il passato, altrimenti facciamo un errore grande perché dalle sconfitte si impara sempre. Credo che l’aria sia cambiata e questo si vede. Siamo più liberi, più tranquilli e questo è merito del mister. Dobbiamo continuare su questa squadra e con questo spirito, che pian piano può venire a mancare. Se andiamo a vedere la squadra avversaria, a livello di qualità di distruggono, questa è la verità. Però il campo è una cosa diversa, quando si gioca in undici, compatti e stretti, si possono fare grandi cose».

ESULTANZA – Sulla reazione dopo il gol Frattesi afferma: «L’abbraccio a Marco Domenichini dopo il gol? Abbiamo un bel rapporto, quando il mister mi rompe le scatole che devo fare la tecnica vado sempre da lui a chiedere. Poi l’abbraccio col mister perché comunque abbiamo passato un’estate tutti bruttina e ci siamo divisi le colpe. Quindi è un abbraccio della ripartenza. Cosa abbiamo pensato in campo dopo i primissimi secondi? Adesso la Francia vince 6-0 (ride, ndr). A parte gli scherzi, abbiamo pensato che bisognava iniziare a fare quello che aveva chiesto il mister».

STUDIATA – Frattesi, che in Francia-Italia ha dovuto lasciare il campo per infortunio, conclude: «Il mister in campo è fortissimo, prima ci ha descritto una partita che è stata quella che poi si è sviluppata. Ovvero che loro poi ogni tanto ci avrebbero lasciato il pallino del gioco. In quel momento dovevamo fargli male perché loro non erano messi benissimo e lasciavano gli spazi. Poi siamo stati bravi in ripartenza e nelle occasioni che ci sono capitate a finalizzare, a parte la traversa».