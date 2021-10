La Francia vince l’UEFA Nations League! Spagna ribaltata, eurogol Benzema

Va alla Francia l’UEFA Nations League. Dopo che l’Italia si è presa il terzo posto col 2-1 sul Belgio (vedi articolo) i Bleus superano 1-2 la Spagna in rimonta al Meazza. Fondamentale Benzema, poi decide Mbappé.

DI RIMONTA – Dopo gli ultimi Mondiali la Francia si prende anche l’UEFA Nations League. Come contro il Belgio (da 2-0 a 2-3 giovedì) è vittoria in rimonta per i Blues di Didier Deschamps, che superano 1-2 la Spagna nella finalissima. Primo tempo con poche occasioni e un cambio obbligato, Dayot Upamecano per Raphael Varane infortunato. La partita si accende al 63’, quando Theo Hernandez conclude la traversa con rimbalzo prima della linea. Sul contropiede seguente, mentre la Francia chiedeva invano il gol, Sergio Busquets dà una gran palla a Mikel Oyarzabal che incrocia col sinistro l’1-0. Passano due minuti e i transalpini la rimettono subito in parità: magnifico destro a giro dal vertice sinistro dell’area di Karim Benzema, Unai Simon può solo toccare ma senza evitare lo splendido 1-1. A dieci minuti dal termine Theo Hernandez manda in porta Kylian Mbappé, che fa una finta e appoggia il pallone in rete. Sembra fuorigioco, invece il VAR conferma che l’1-2 è buono per una giocata di Eric Garcia. La Spagna si riversa in attacco, ma si ferma a un tiro di Oyarzabal respinto con un prodigio da Hugo Lloris, fondamentale pure al 95’ su Yéremi Pino. La Francia succede così al Portogallo nell’albo d’oro della UEFA Nations League, alla sua seconda edizione.