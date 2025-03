Francia, Pavard presente ma non titolare: sfida a distanza con un futuro Inter

La sfida tra Croazia e Francia, valida per la UEFA Nations League, avrebbe potuto vedere più giocatori dell’Inter protagonisti in campo. Tra scelte tecniche e gli infortuni hanno ridotto la presenza nerazzurra a un solo nome: Benjamin Pavard. Sfida a distanza con un altro futuro giocatore nerazzurro.

PRESENTE SOLO UNO – Benjamin Pavard partirà dalla panchina nella sfida in programma questa sera tra Croazia e Francia. Non ci sarà, invece, Marcus Thuram, essendo tornato a Milano per recuperare dal problema alla caviglia che lo tormenta da un mese. L’attaccante francese, nonostante il dolore persistente, aveva stretto i denti nelle ultime settimane con l’Inter, ma lo staff medico della nazionale ha deciso di non rischiarlo ulteriormente, preferendo il rientro anticipato a Milano per il recupero.

IN PANCHINA – Per quanto riguarda Pavard, il difensore ex Bayern Monaco non sarà nell’undici titolare di Didier Deschamps e dovrà attendere la sua occasione in panchina. Dall’altra parte del campo, anche la Croazia ha un legame con l’Inter in questa sfida. In panchina c’è il giovane Petar Susic, il neo-acquisto nerazzurro per la prossima stagione. Attualmente alla Dinamo Zagabria, il classe 2005 è stato convocato dopo aver recuperato da un infortunio e spera di trovare spazio in questa partita per dimostrare il suo talento.

Croazia-Francia, le formazioni ufficiali

Croazia (3-4-2-1): Livakovic; Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo; Stanisic, Modric, Kovacic, Sosa; Pasalic, Kramatic, Perisic.

Allenatore: Dalic

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Konaté, Digne; Guendouzi, Tchouameni, Rabiot; Kolo Muani, Dembelé, Mbappé.

Allenatore: Deschamps