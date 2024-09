Francia-Italia, Spalletti sceglie ancora l’Inter: la probabile formazione

Domani sarà il momento di Francia-Italia, sfida di Nations League nella quale sembrano destinati a trovare spazio numerosi calciatori dell’Inter. Di seguito la probabile formazione di Luciano Spalletti.

VIGILIA – Domani sera, alle ore 20.45, lo Stadio ‘Parco dei Principi’ di Parigi ospiterà Francia-Italia, per il primo turno del girone di Nations League. Dopo la tragica avventura agli Europei, dunque, la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a tornare in campo, e lo farà contro un avversario non poco ostico. Alla vigilia del match il CT azzurro ha risposto alle domande dei giornalisti, dando qualche indicazione sulla formazione che lancerà dal primo minuto. La prima importante nota riguarda il modulo, che dovrebbe cambiare rispetto a quello particolamrente inadatto utilizzato nelle sfide degli Europei.

Francia-Italia, la probabile formazione di Spalletti

SCELTE – In Francia-Italia Luciano Spalletti punterà sul 3-5-2, lasciandosi alle spalle la difesa a quattro schierata nelle ultime partite azzurre. Nel trio difensivo troverà spazio ovviamente Alessandro Bastoni, posizionato al centro e non a destra – come nell’Inter – dove invece ci sarà Riccardo Calafiori. Nella sfida di Nations League, molto probabilmente, verranno utilizzati anche Federico Dimarco e Davide Frattesi a centrocampo. Tutti e tre i convocati dell’Inter, dunque, dovrebbero giocare dal primo minuto in Francia-Italia, trovandosi a dover sfidare il compagno nerazzurro Marcus Thuram. Di seguito il resto della probabile formazione di Luciano Spalletti per la sfida di domani sera.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori.