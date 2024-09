Francia-Italia, Spalletti si affiderà al 3-5-2: la probabile formazione

Tra due giorni ci sarà Francia-Italia, partita di esordio della Nazionale azzurra in Nations League. Spalletti andrà col 3-5-2. La probabile formazione.

ESORDIO – Dopo la disfatta all’Europeo con l’eliminazione agli ottavi di finale per mano della Svizzera, venerdì sera l’Italia ritornerà in campo per esordire in Nations League. La Nazionale di Luciano Spalletti, il quale ha parlato due giorni fa in conferenza stampa, si affiderà al 3-5-2. Niente più esperimenti e altri cambi di modulo: si andrà col sistema più congeniale per i giocatori a disposizione. Dell’Inter ne ha convocati tre: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi. Niente da fare per Nicolò Barella, che si è operato al naso. Verso il taglio definitivo invece i vari Matteo Darmian e Francesco Acerbi. Venerdì, l’Italia sarà ospite al Parco dei Principi della Francia di Mbappe e Thuram. Spalletti ha in mente la probabile formazione.

Francia-Italia, la probabile formazione di Spalletti: due dell’Inter

POSSIBILI SCELTE – Qualche nuovo per la nuova Italia post Europeo. Come riferisce Alessandro Antinelli, durante Diretta azzurra su Rai Sport, il CT Spalletti cambierà qualcosina. In difesa, si va verso la retroguardia priva di Bastoni, con Gatti, Buongiorno e Calafiori titolari davanti a Donnarumma. A centrocampo, Frattesi e Dimarco non mancheranno, così come il rientrante Tonali in regia. Sull’ex Milan si è espresso pochi minuti fa lo stesso Frattesi. Completano il quintetto di centrocampo, Ricci e Cambiaso. In avanti, si va verso il tandem Raspadori-Retegui. La probabile formazione secondo Rai Sport:

Italia (3-5-3): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Tonali, Ricci, Dimarco; Raspadori, Retegui