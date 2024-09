Francia-Italia, rivoluzione Spalletti: blocco Inter ‘reintegrato’?

Francia-Italia domani alle 20.45 apre il percorso degli Azzurri in UEFA Nations League. Spalletti è intenzionato a ribaltare la formazione rispetto ai disastrosi Europei: possibile l’utilizzo per intero del blocco Inter.

IL RECUPERO – Italia in partenza direzione Parigi, dove domani alle 20.45 giocherà contro la Francia nella prima giornata della Lega A di UEFA Nations League. Per gli Azzurri è un test subito di rilievo, per provare a cancellare la macchia degli Europei di giugno. In gruppo con la Nazionale di Luciano Spalletti c’è anche Alessandro Bastoni, che ha pienamente recuperato dall’affaticamento che lo aveva costretto al cambio in Inter-Atalanta di venerdì sera. Sarà regolarmente titolare, con un cambio drastico: si passa alla difesa a tre, quella che mantiene anche nel club. Con lui provati Giovanni Di Lorenzo e Riccardo Calafiori, favoriti rispetto alle alternative Alessandro Buongiorno e Federico Gatti.

Francia-Italia, tanti cambi rispetto agli Europei

I NUOVI – Sarà quindi 3-5-2 da parte di Spalletti, che parlerà nel tardo pomeriggio in conferenza stampa assieme al portiere e capitano Gianluigi Donnarumma. L’attacco è ridotto all’osso e nei convocati ci sono appena quattro punte. Ne giocheranno due: la certezza è Mateo Retegui, con lui più facile vedere Giacomo Raspadori (nonostante non sia titolare al Napoli) rispetto a Moise Kean e Mattia Zaccagni. Il blocco Inter, almeno per quanto riguarda chi c’è per questa sosta (dove manca Nicolò Barella reduce dall’ormai nota operazione), può essere rappresentato al completo domani in Francia-Italia. Stando alle prove fatte da Spalletti ci sarà anche Davide Frattesi, alla prima da titolare in stagione, nel centrocampo a tre con Samuele Ricci e il rientrante Sandro Tonali. Sugli esterni Federico Dimarco va con Raoul Bellanova.

La probabile formazione per domani

L’UNDICI – Questa la probabile formazione di Spalletti per Francia-Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.