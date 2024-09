Francia-Italia, le formazioni ufficiali: en-plein azzurro per l’Inter!

Alle ore 20.45 è in programma Francia-Italia, gara valevole per il gruppo A2 della Lega A della UEFA Nations League. Luciano Spalleti non risparmia nessuno dei giocatori dell’Inter, in campo dal primo minuto.

TRASFERTA – Niente riposo per i giocatori dell’Inter impegnati questa sera in Francia-Italia. Luciano Spalletti sa bene quanto sia importante partire con una vittoria in questa UEFA Nations League e a Parigi vuole puntare sui suoi uomini migliori per cercare di ribaltare i pronostici e trovare un risultato che risolleverebbe il morale attorno alla nazionale italiana dopo il flop a EURO 2024. Per quanto riguarda i nerazzurri saranno regolarmente in campo dal primo minuto Federico Dimarco, Davide Frattesi (che prende il posto dell’indispnibile Nicolò Barella) e anche Alessandro Bastoni, reduce da un affaticamento muscolare. Partirà invece dalla panchina Marcus Thuram, per i transalpini. Di seguito le formazioni ufficiali.

Francia-Italia (Nations League, Lega A, Gruppo A2), le formazioni ufficiali

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Fofana, Kanté; Griezmann, Olise, Barcola; Mbappé.

Panchina: Samba, Areola, Digne, Upamecano, Koundé, Koné, Guendouzi, Marcus Thuram, Dembélé, Kolo Muani, Zaire-Emery.

Commissario Tecnico: Didier Deschamps.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo; Dimarco, Tonali, Ricci, Frattesi, Cambiaso; Pellegrini; Retegui.

Panchina: Vicario, Meret, Okoli, Buongiorno, Gatti, Kean, Bellanova, Brescianini, Fagioli, Raspadori, Udogie, Zaccagni.

Commissario Tecnico: Luciano Spalletti.