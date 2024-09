Francia-Italia e il mini blocco Inter: Spalletti ha le idee chiare! Le scelte

Francia-Italia è la prima sfida per gli azzurri in Nations League. Spalletti non intende fare altre figuracce dopo quelle incassate a Euro 2024 e per rialzare la testa si affida al 3-5-2 con ben tre interisti presenti. Di seguito le ultime di Sky Sport

NO BRUTTE FIGURE – Francia-Italia segna l’esordio degli azzurri di Luciano Spalletti in Nations League, prima apparizione dopo il deludente Europeo disputato in Germania. Una partita prestigiosa contro un avversario di valore assoluto per Gianluigi Donnarumma e compagni, che sanno di dover evitare altre figuracce. Il Commissario Tecnico toscano, in assenza di Nicolò Barella, rimasto a Milano per un’operazione al naso, si affiderà a un altro interista, ovvero Davide Frattesi. Insieme al centrocampista ci saranno altri due nerazzurri.

Francia-Italia, Spalletti si affida al 3-5-2 e al mini blocco Inter

CAMBIO TATTICA – Spalletti dunque per la sfida contro la Francia di Marcus Thuram si affida definitivamente al 3-5-2 con Bastoni ancora schierato al centro della difesa, reparto completato da Calafiori e Di Lorenzo. In mezzo al campo, dove non ci sarà Barella, agirà Frattesi al posto appunto del compagno di squadra assente insieme a Tonali, che ha scontato la squalifica per calcio scommesse e dunque è perfettamente arruolabile e Ricci. Sulle corsie esterne vedremo Dimarco a sinistra e l’ex Inter Bellanova a destra. In attacco la coppia Pellegrini-Retegui.

ITALIA probabile formazione (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini, Retegui.