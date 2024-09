Francia-Italia, Dimarco nei tre migliori! Frattesi batte Maignan – CdS

Francia-Italia di ieri sera si è chiusa con una sorprendente vittoria degli Azzurri per 1-3. Un risultato figlio di una grande prestazione, a maggior ragione perché dopo tredici secondi la nazionale di Spalletti era andata sotto. Nelle pagelle del Corriere dello Sport premiati tutti itre dell’Inter, compresi i marcatori Dimarco e Frattesi.

I MIGLIORI – L’Inter ieri ha esultato due volte, per i gol di Federico Dimarco e Davide Frattesi in Francia-Italia. Splendida l’esecuzione al volo del laterale per il momentaneo 1-1 alla mezz’ora, così come l’azione corale che ha portato il centrocampista a firmare il vantaggio al 51′. Il Corriere dello Sport, nelle pagelle, premia il primo con un gran 7,5 e il secondo con un 7. Dimarco è fra i tre migliori in campo, assieme a Sandro Tonali (indicato come il migliore in assoluto) e Samuele Ricci.

Dimarco e Frattesi in gol, ma da Francia-Italia è gioia Inter per tre

GLI ALTRI – Se in Francia-Italia la copertina la prendono inevitabilmente i due autori dei gol, con Dimarco che festeggia la prodezza e Frattesi che segna di nuovo a Mike Maignan come nel derby Inter-Milan 5-1 di un anno fa, non bisogna sottovalutare la prova di Alessandro Bastoni. Il difensore prende 7, anche perché Riccardo Calafiori (stesso voto) si stacca spesso dalla difesa e Giovanni Di Lorenzo (il peggiore con 5 visto l’errore in avvio) fa fatica. Il voto più alto in assoluto da Francia-Italia è però per Luciano Spalletti: il commissario tecnico riceve un bell’8.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna