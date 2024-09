Francia-Italia, Dimarco 8! Premiati anche Bastoni e Frattesi – TS

L’eco della grande vittoria dell’Italia ieri in Francia è ancora molto vivo, nonostante l’UEFA Nations League non sia proprio la principale competizione della stagione. Nelle pagelle di Tuttosport si premia Dimarco come il migliore.

SUPER GOL – Il sinistro al volo di Federico Dimarco a battere Mike Maignan, che subisce un gol dal laterale dell’Inter come nella Supercoppa Italiana di gennaio 2023, ha permesso all’Italia di avviare il ribaltone sulla Francia da 1-0 a 1-3. Un gol eccezionale quello del laterale, fra i tre nerazzurri in campo assieme ad Alessandro Bastoni e Davide Frattesi. Per tutti e tre pagelle piuttosto alte su Tuttosport.

I voti di Bastoni, Dimarco e Frattesi in Francia-Italia

LE PAGELLE – Dimarco prende 8, voto più alto assieme al debuttante Samuele Ricci e al commissario tecnico Luciano Spalletti, nelle pagelle di Tuttosport. Il motivo è dato dalla continuità durante la sua prestazione, finché al 78′ non ha lasciato il posto a Marco Brescianini. Per Frattesi, autore del gol del vantaggio all’ora di gioco, il voto è 7,5 nonostante l’occasione nel primo tempo dove aveva colpito la traversa praticamente a porta vuota. Positiva anche la prova del terzo giocatore dell’Inter impegnato (e titolare) in Francia-Italia: il voto del quotidiano di Torino per Bastoni è 7.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin