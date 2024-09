Francia-Italia, bagarre per i 3 dell’Inter: nuovi segnali da Bastoni – CdS

Tra due giorni si giocherà Francia-Italia, prima sfida di Nations League. La nazionale azzurra ha ancora diversi dubbi da sciogliere: i tre dell’Inter tutti in ballottaggio. Le ultime su Alessandro Bastoni.

RISPOSTE – Verso Francia-Italia, prima sfida di Nations League. La Nazionale di Luciano Spalletti dovrà sin da subito dare una forte risposta, dopo il disastroso Europeo in Germania. Dopo le parole del CT di lunedì, ieri hanno parlato sia Okoli che Brescianini. Ma in entrambi non dovrebbe figurare tra i titolari della partita di venerdì sera contro la nazionale di Deschamps al Parco dei Principi di Parigi. Spalletti ha convocato tre giocatori dell’Inter, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi. A casa invece Nicolò Barella, che si è operato al naso e dunque ha deciso di rinunciare alla convocazione. Tornerà alla prossima. L’allenamento di oggi darà importanti indicazioni sull’undici. Ottime notizie su Bastoni: il difensore dell’Inter è recuperato.

Francia-Italia, diversi dubbi per Spalletti: occhi sui tre dell’Inter

DUBBI – Spalletti sta pensando alla formazione da schierare contro la Francia per la prima partita di Nations League. Si andrà col 3-5-2. Bastoni si gioca una maglia da titolare con Buongiorno. A completare il reparto ci saranno, scrive il Corriere dello Sport, Di Lorenzo e Calafiori. Dubbi sulle fasce, con Dimarco e Cambiaso che si giocano il posto rispettivamente con Udogie e Bellanova. In mezzo al campo, giocherà Tonali con Ricci interno. Poi bagarre Frattesi-Pellegrini. In avanti, gioca Retegui, mentre Raspadori e Zaccagni lottano per una maglia dal primo minuto.