Francia-Croazia, Pavard ancora fuori? La probabile formazione di Deschamps

Questa sera alle ore 20.45 la Francia scende in campo per disputare il ritorno di UEFA Nations League contro la Croazia. Benjamin Pavard è l’unico convocato nerazzurro, ma Didier Deschamps lo farà giocare? La probabile formazione.

RINCALZO – Il rendimento di Benjamin Pavard con la maglia dell’Inter non convince proprio Didier Deschamps. Non aiuta nemmeno la posizione del giocatore, che da quando ha scelto Milano non ha voluto più giocare da terzino o esterno se non in caso di emergenza. Lo ha fatto per pochi minuti solo nelle ultime settimane a causa della trafila di infortuni nella rosa di Simone Inzaghi. L’ex Bayern Monaco comunque non sta trovando spazio nella sua Francia che stasera giocherà ancora con la Croazia. Sarà il ritorno di UEFA Nations League e les bleus devono rimontare lo svantaggio maturato di giovedì di due gol. Il ct è pronto a cambiare diversi elementi e inserirà nuovi giocatori, ma non Pavard. A destra in difesa dovrebbero iniziare dal primo minuto Jules Koundé e Dayot Upamecano, prossimo avversario nerazzurro in Champions League. Di seguito la probabile formazione di Deschamps per Francia-Croazia.

Francia-Croazia, la probabile formazione di Deschamps

Francia (4-3-3): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Koné, Tchouameni, Camavinga: Olise, Mbappé, Dembele.