Francia-Croazia, le formazioni ufficiali: Brozovic instancabile

Francia-Croazia si gioca allo Stade de France di Saint-Denis alle 20.45, sfida valevole per la Nations League. Zlatko Dalic, Commissario Tecnico dei croati, non rinuncia al centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic.

FORMAZIONI – Un Marcelo Brozovic instancabile e indispensabile tanto per l’Inter, quanto per la sua nazionale. Lo sa il Commissario Tecnico Zlatko Dalic, che lo schiererà in campo da titolare anche questa sera in occasione di Francia-Croazia, sfida di lusso valevole per la Nations League.

FRANCIA-CROAZIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Francia (4-4-2): Maignan; Koundé, Konaté, Kimpembe, Digne; Rabiot, Kamara, Guendouzi, Nkunku; Benzema, Mbappé.

A disposizione: Lloris, Areola, Pavard, Griezmann, Tchouameni, Ben Yedder, Coman, Clauss, Saliba, Diaby, Theo Hernandez.

Commissario tecnico: D. Deschamps

Croazia (4-3-3): Ivusic; Juranovic, Sutalo, Erlic, Stanisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Brekalo, Budimir, Pasalic.

A disposizione: Livakovic, Labrovic, Pongracic, Majer, Caleta-Car, Kramaric, Vlasic, Sucic, Jakic, Orsic, Ivanusec, Vida.

Commissario tecnico: Z. Dalic