Francia-Croazia, formazioni ufficiali: Dalic cambia idea su Brozovic-Perisic

Perisic Kovacic Brozovic

Francia-Croazia si giocherà alle ore 20.45 per la seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. Sono appena uscite le formazioni ufficiali e, rispetto alla sconfitta per 4-1 in Portogallo di sabato, il CT croato Dalic inserisce i due dell’Inter, Brozovic e Perisic.

FRANCIA-CROAZIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Francia (3-4-1-2): Lloris; Upamecano, Lenglet, L. Hernandez; Sissoko, Kanté, Nzonzi, Mendy; Griezmann; Ben Yedder, Martial.

In panchina: Costil, Maignan, Dubois, Kimpembe, Varane, Camavinga, Ikoné, Giroud, Digne, Rabiot, Fekir.

Commissario tecnico: Didier Deschamps

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Uremovic, Lovren, Caleta-Car, Melnjak; Kovacic, Brozovic; Rebic, Vlasic, Perisic; Kramaric.

In panchina: Grbic, Sluga, Barisic, Brekalo, Budimir, Skoric, Pasalic, Jedvaj, Colak, Badelj, Petkovic, Vida.

Commissario tecnico: Zlatko Dalic