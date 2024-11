Francia, i convocati di Deschamps: con l’Italia solo uno dell’Inter!

La Francia di Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Israele e Italia. Queste le decisioni sui due dell’Inter, Benjamin Pavard e Marcus Thuram.

CONVOCATI FRANCIA – Benjamin Pavard, proprio come durante la prima e la seconda sosta per le nazionali, è stato escluso dalla lista dei convocati della Francia per le sfide di Nations League contro Israele e Italia. Al momento, Didier Deschamps non lo vede e dunque per la terza volta di fila il difensore nerazzurro rimarrà ad allenarsi ad Appiano Gentile insieme all’Inter. C’è invece Marcus Thuram, che a differenza del difensore è ormai un convocato inamovibile. La Francia giocherà in Nations League contro Israele il 14 novembre allo Stade de France e contro l’Italia a Milano il 17 novembre.

Portieri: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens), Lucas Chevalier (Lille).

Difensori: Jonathan Clauss (Nizza), Lucas Digne (Aston Villa), Wesley Fofana (Chelsea), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano ( Bayern Monaco).

Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio Roma), N’Golo Kanté (Al-Ittihad), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (Marsiglia), Warren Zaire-Emery (Paris-SG).

Attaccanti: Bradley Barcola (Paris-SG), Ousmane Dembélé (Paris-SG), Randal Kolo Muani (Paris-SG), Christopher Nkunku (Chelsea), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter).