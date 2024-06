Francia come l’Italia, domani ultimo test! Sfida tra tre dell’Inter

La Francia si appresta a giocare l’ultima amichevole prima di volare in Germania per disputare gli Europei. I due dell’Inter Thuram e Pavard sfideranno un amico.

SFIDA – La Francia domani, proprio come l’Italia con la Bosnia ad Empoli, giocherà la sua seconda e ultima amichevole prima di volare in Germania per disputare gli Europei. Per Thuram e Pavard ci sarà come avversario un compagno all’Inter, ossia Tajon Buchanan col suo Canada. Lo stesso esterno, peraltro, tra meno di due settimane inizierà la Copa America che si giocherà negli States e che lo vedrà sicuramente contro alcuni compagni come Lautaro Martinez con l’Argentina e Sanchez col Cile. Intanto, domani a Bordeaux, la sfida contro Thuram e Pavard. In merito alla squadra di Deschamps, come riferisce l’Equipe, dovrebbe giocare solo uno dei due dal primo minuto: l’attaccante.

La Francia sfida il Canada: scelte già indicative per i due dell’Inter

INDICAZIONI – Domani sia Thuram che Pavard potrebbero ricevere importanti indicazioni in vista di Euro 2024. Già contro il Lussemburgo, prima amichevole dei transalpini vinta agevolmente 3-0, Deschamps aveva optato per schierare dal primo minuto il solo Thuram, affiancato da Mbappe a sinistra e Dembele a destra. Quanto a Pavard, gli era preferito il difensore del Bayern Monaco Upamecano. Anche domani, il CT francese non dovrebbe mutare troppo la squadra. Thuram, infatti, dovrebbe nuovamente giocare dal 1′, mentre Pavard inizierà ancora una volta dalla panchina. Se dovessero confermate, si tratta ovviamente di scelte già indicative anche in vista della kermesse continentale. La probabile formazione della Francia secondo l’Equipe:

(4-3-3): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Y. Fofana, Kanté, Griezmann; O. Dembélé, M. Thuram, K. Mbappé.