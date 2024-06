Francia, che vittoria contro Lussemburgo! Due dell’Inter in campo

La Francia ha ottenuto una convincente vittoria per 3-0 contro il Lussemburgo in un’amichevole giocata oggi prima dell’inizio dell’Europeo. La squadra di Didier Deschamps ha dimostrato grande solidità e fluidità di gioco, segnando tre gol con Kolo Muani, Clauss e Mbappé. Due dell’Inter in campo durante la partita.

IN AMICHEVOLE – Il primo gol è arrivato al 43° minuto, quando Kolo Muani ha sfruttato un’ottima azione corale per portare in vantaggio i Bleus. Nel secondo tempo, al 70° minuto, Jonathan Clauss ha raddoppiato il vantaggio con un potente tiro. La sua prestazione è stata una delle note positive della serata, dimostrando di poter essere una risorsa preziosa per Deschamps nel prossimo torneo. Il terzo e ultimo gol è stato realizzato da Kylian Mbappé all’85° minuto, con una spettacolare azione con l’ormai ex compagno di squadra Barcola.

DUE NERAZZURRI – In campo, per la Francia, anche due giocatori dell’Inter. Marcus Thuram ha giocato da titolare fino all’81° minuto, offrendo una prestazione solida e creando diverse occasioni pericolose. Benjamin Pavard è entrato al 64° minuto al posto di Jules Koundé, contribuendo a mantenere la porta inviolata e mostrando buoni spunti in fase offensiva.