Francia-Belgio, le formazioni ufficiali: Thuram ancora fuori!

Francia-Belgio è in programma per le ore 20:45 al King Baudouin Stadium di Bruxelles. Il match è valevole per il gruppo A2 della Lega A della UEFA Nations League. Occhi su Thuram.

RITROVA LA TITOLARITÀ – Serata di UEFA Nations League, con la quarta partita delle varie leghe che andranno poi a chiudere la sosta per le nazionali. C’è dell’Inter questa sera in campo a Bruxelles. La curiosità, chiaramente, è tutta su Marcus Thuram, autentico mattatore dell’inizio di stagione a tinte nerazzurre. Il francese non sarà titolare, dopo essere rimasto novanta minuti in panchina nel primo match di questo ottobre contro Israele a Budapest. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Francia-Belgio, formazioni ufficiali: Thuram fuori!

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Digne; Tchouaméni, Guendouzi, Koné; Dembélé, Kolo Muani, Barcola

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Mangala, Tielemans; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda