Francia-Belgio, Deschamps verso questa scelta su Thuram. Ultime dalla Francia

Francia-Belgio sarà la seconda sfida di quest’edizione della Nations League per le due compagini europee: il tecnico transalpino Didier Deschamps deciso a muoversi in questo senso per Marcus Thuram.

IL CONFRONTO – La Francia, che ospiterà il Belgio nella seconda partita di Nations League dopo il tracollo a Parigi contro l’Italia, dovrebbe optare per il nerazzurro Marcus Thuram in campo dal 1′. Questa sembra essere la direzione verso cui si orienterà il ct francese Didier Deschamps, come riferito dall’Equipe. Considerando la scarsa efficacia degli attacchi dei transalpini, che sono andati in gol contro gli azzurri al 1′ soltanto a causa di un errore evidente di Giovanni Di Lorenzo, la partecipazione dal primo minuto dell’attaccante dell’Inter dovrebbe proprio essere funzionale a garantire una fase offensiva di segno totalmente diverso.

Thuram verso la titolarità contro il Belgio: la Francia dovrebbe affidarsi al 9 dell’Inter!

NUOVA VESTE – Grazie alla stagione trascorsa all’Inter con Simone Inzaghi, Thuram è gradualmente diventato un attaccante in grado di interpretare due diversi ruoli nel fronte offensivo. Alla posizione di ala, da lui ricoperta negli anni precedenti all’approdo in nerazzurro, si è associata quella di terminale offensivo in grado di aggredire gli spazi centralmente e colpire anche grazie a una inesplorata abilità da “rapace dell’area di rigore”. Considerate queste premesse, l’auspicio dei transalpini non può che essere quello di vederlo sempre più integrato nel nuovo ruolo cucitogli su misura dal tecnico piacentino.