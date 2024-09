Francia-Belgio, cambio di quotazioni per Thuram: la probabile formazione

Tocca di nuovo anche a Dider Deschamps in Nations League. Di seguito la probabile formazione di Francia-Belgio con un focus sull’eventuale presenza dell’interista Marcus Thuram.

INTERVENTO – Come l’Italia di Luciano Spalletti, anche la squadra di Dider Deschamps è chiamata a tornare in campo per la seconda giornata del girone di Nations League. Alle ore 20.45 di questa sera il Groupama Stadium di Lione ospiterà Francia-Belgio, che i transalpini proveranno a non sbagliare dopo il passo falso contro gli azzurri. Nella classifica del gruppo B della competizione la squadra di Deschamps è addirittura in ultima posizione e un’altra sconfitta potrebbe mettere tutto seriamente a repentaglio. Il CT francese proverà ad invertire il trend, intervenendo anche con qualche cambio di formazione.

Francia-Belgio, la probabile formazione

CI SARÀ? – Dopo la batosta subita contro l’Italia, Deschamps studia l’undici migliore per Francia-Belgio. Anche in questa probabile formazione, però, non trova posto tra i titolari Marcus Thuram. L’attaccante, che viene da un ottimo periodo con l’Inter, non era stato schierato dal primo minuto nel match del Parco dei Principi e sembra destinato allo stesso finale anche questa sera. Questo è quanto si legge consultando le pagine di TuttoSport, a differenza di quanto emerso alla vigilia di Francia-Belgio dai portali francesi, che davano Thuram come predestinato a una maglia da titolare. Le quotazioni sul francese cambiano in fretta, ma la sensazione è che vederlo in cambio dal primo minuto potrebbe davvero fare la differenza per Deschamps, considerando la fame di gol emersa nelle prime tre giornate disputate con l’Inter. In attesa di scoprire quali saranno le scelte definitive, di seguito la probabile formazione integrale per il match di Nations League.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Fofana; Kolo Muani, Olise, Barcola; Mbappé.

Fonte: TuttoSport – Antonio Moschella