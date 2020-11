FOTO – Vidal: “Cile-Perù, pronti a fare del nostro meglio domani”

Condividi questo articolo

Vidal, centrocampista dell’Inter anche lui in ritiro con la sua Nazionale (vedi QUI), il Cile, suona la carica in vista del prossimo impegno Nazionale contro il Perù in programma a mezzanotte.

Arturo Vidal Cile-Colombia

IN NAZIONALE – Vidal, in ritiro con il Cile in vista della sfida in programma a mezzanotte contro il Perù, suona la carica attraverso i social con una foto che lo ritrae in campo in allenamento e un messaggio particolare: “Pronti a fare del nostro meglio domani!!! 💪🏽💪🏽💪🏽 andiamo con tutto”. Di seguito il post pubblicato nei social.