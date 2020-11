FOTO – Pinamonti, gol e gioia: “Europei Under-21, qualificati!”

Andrea Pinamonti Inter

Pinamonti, in gol ieri in Lussemburgo-Italia Under-21 (0-4), gara valida per le qualificazioni agli Europei, dopo la sfida ha espresso la sua gioia con parte della squadra.

GOL E GIOIA – Pinamonti dopo essere andato in gol con l’Italia Under-21 contro il Lussemburgo dei pari età (QUI il video, attraverso i social ha espresso tutta la sua felicità, con una foto che lo ritrae con parte del gruppo degli azzurrini all’interno dell’aereo. Di seguito il post pubblicato su Instagram.