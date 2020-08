FOTO – L’Italia presenta la nuova maglia della Nazionale ispirata al rinascimento

L’Italia attraverso un post pubblicato nei canali ufficiali della FIGC presenta la nuova maglia “Home” ispirata alla cultura del rinascimento.

NUOVA MAGLIA – Italia e Puma presentano la nuova maglia “home” della Nazionale italiana che trae ispirazione del Rinascimento italiano. Di seguito la descrizione della maglia azzurra pubblicata nel sito ufficiale della FIGC: “La nuova maglia mantiene il design Crafted by Culture, già utilizzato per le maglie Away e Renaissance, con un nuovo fantastico motivo integrato nel design della maglia. Ispirato all’epoca che ha influenzato la cultura dell’arte e dell’architettura, il nuovo kit dell’Italia reinterpreta i classici motivi rinascimentali in una moderna grafica geometrica incorporata nel blu della maglia che celebra l’influenza italiana sulla cultura mondiale e sul calcio stesso. Il tradizionale blu del kit indica la rinascita della squadra italiana, capitanata da una entusiasmante nuova generazione di giocatori che ha giocato una delle fasi di qualificazione di maggior successo nella storia della Nazionale con l’ambizione di imporsi nei prossimi tornei internazionali. La maglia è dotata della tecnologia di termoregolazione PUMA, che fornisce un sistema di gestione dell’umidità ottimizzato per mantenere la temperatura corporea a un livello perfetto”

Fonte: figc.it