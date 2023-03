FOTO – Dzeko, allenamento in campo prima di Slovacchia-Bosnia

Edin Dzeko si è allenato in campo con i compagni della Bosnia prima del match in casa della Slovacchia, in programma questa sera.

TWEET – Edin Dzeko è sceso in campo con i compagni della propria Nazionale per svolgere l’allenamento ufficiale allo stadio nazionale di calcio di Bratislava prima della gara tra la Slovacchia e la Bosnia. Come si vede da una foto pubblicata su Twitter dalla Federazione calcistica della Bosnia-Erzegovina, l’attaccante dell’Inter figura tra i giocatori sul terreno di gioco.

„A“ reprezentativci Bosne i Hercegovine su večeras na Nacionalnom fudbalskom stadionu u Bratislavi odradili službeni trening pred sutrašnju utakmicu sa Slovačkom.https://t.co/br1zbf1Koj#NFSBiH @EURO2024 #zmajevi pic.twitter.com/2Xws2aF5GM — NFS BIH (@NFSBiH) March 25, 2023

Fonte: Twitter NFS BIH