FOTO – Brozovic come Dimarco! Inter fa 2/2 in Nations League: altro Man of the Match!

Brozovic come Federico Dimarco, vince il titolo personale “Man of the Match” della finale di Nations League tra Spagna e Croazia, nonostante la sconfitta della sua nazionale (vedi QUI).

MOTM – La Croazia di Marcelo Brozovic esce sconfitta dalla finale di Nations League contro la Spagna, ma il centrocampista dell’Inter vince il trofeo Man of the Match della partita proprio come il suo compagno di squadra Federico Dimarco (vedi trofeo).

Fonte: Pagina Twitter [Croazia]