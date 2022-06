FOTO – Bastoni felice con l’Italia dopo l’Ungheria: «Un martedì azzurro»

L’Inter ha in difesa un pezzo pregiato, Alessandro Bastoni, con la tifoseria che si è mossa pur di non farlo cedere in questo mercato. Ieri sera, contro l’Ungheria, il centrale è partito titolare con l’Italia.

MARTEDI’ – E’ stato un bel martedì sera per Alessandro Bastoni. Il centrale dell’Inter infatti ha giocato tutti e 90 minuti e poco fa, sui suoi profili social, celebra questa serata.

Un martedì azzurro. Questa la didascalia usata da Bastoni nel celebrare la vittoria contro l’Ungheria.