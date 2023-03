Fontanarosa e Zanotti fanno staffetta: in campo con l’Italia Under-20

I primi due giocatori dell’Inter in campo con le nazionali (vedi articolo) sono i giovani Fontanarosa e Zanotti. Si sono avvicendati nella partita che l’Italia Under-20 ha pareggiato 2-2 coi pari età della Norvegia.

PAREGGIO – L’Italia Under-20 pareggia 2-2 in casa dei pari età della Norvegia, nel match valido per l’U20 European Elite League. Lasse Nordas segna subito su calcio di rigore (10′), poi rimette le cose a posto Marco Nasti al 18′ ma l’attaccante del Cosenza si fa espellere al 40′ per doppia ammonizione. Pur in dieci, gli Azzurrini vanno avanti al 55′ con Cher Ndour prima del definitivo pareggio di Joel Mvuka al 62′. Per l’Inter titolare Alessandro Fontanarosa, sostituito nei tre cambi all’intervallo dove è entrato Mattia Zanotti. L’Italia Under-20 tornerà in campo lunedì alle 15 a Prato per ospitare la Germania, sempre nello stesso torneo.