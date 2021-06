Finlandia-Belgio, Lukaku nei pochi che non riposano! Le formazioni ufficiali

Finlandia-Belgio prenderà il via alle 21, assieme a Russia-Danimarca, per chiudere il Gruppo B degli Europei. Ai Diables Rouges basta un pari per l’aritmetica certezza del primo posto (già qualificati), ma pur facendo ampio turnover Martinez non rinuncia a Lukaku. Ecco le formazioni ufficiali.

FINLANDIA-BELGIO – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Finlandia (5-3-2): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Uronen; Lod, Sparv, Kamara; Pohjanpalo, Pukki.

In panchina: Joronen, Jaakkola, Vaisanen, Taylor, Jensen, Schuller, Soiri, Alho, Kauko, Valakari, Ivanov, Forss.

Commissario tecnico: Markku Kanerva

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Boyata, Denayer, Vermaelen; Trossard, De Bruyne, Witsel, Chadli; Doku, Lukaku, E. Hazard.

In panchina: Mignolet, Sels, Vertonghen, Tielemans, Carrasco, Mertens, Meunier, Vanaken, Dendoncker, Benteke, Batshuayi, Praet.

Commissario tecnico: Roberto Martinez