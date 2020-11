Evani: “Momento difficile, capiamo le esigenze dei club. Le polemiche…”

Condividi questo articolo

Alberico Evani Italia

Alberico Evani, supplente di Roberto Mancini nel ruolo di CT della Nazionale italiana, nel corso della conferenza stampa che precede la sfida amichevole contro l’Estonia, si è soffermato sulla polemica nata nelle ultime settimane fra club e Nazionale.

NESSUNA POLEMICA – Queste le parole di Alberico Evani: «Ostilità dei club? Non entriamo in nessuna polemica. Capiamo che è un momento difficile e capiamo anche le esigenze delle società. Sappiamo anche che abbiamo tanti ragazzi interessanti, per cui credo che coloro i quali saranno qui nei prossimi dieci giorni ci saranno soddisfazioni».