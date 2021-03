Europeo U21, convocati di Nicolato per le prossime 3 gare: 1 (+1) dell’Inter

Paolo Nicolato Italia Under-21

L’U21 del CT Paolo Nicolato giocherà in Slovenia il 24 marzo a Celje con la Repubblica Ceca, il 27 a Maribor con la Spagna e il 30 marzo ancora a Maribor con i padroni di casa della Slovenia. Si tratta di gare valide per la fase a gironi dell’Europeo. I giocatori dell’Italia Under 21, di cui due dell’Inter (uno in prestito)

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Lorenzo Pirola (Monza) (in prestito dall’Inter, ndr), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Gabriele Zappa (Cagliari);

Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa).

