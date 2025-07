Europeo Femminile 2025, Italia fuori a un passo dalla finale: l’Inghilterra vince ai supplementari

Si infrange in semifinale il sogno della Nazionale italiana femminile agli Europei 2025. Le Azzurre escono con onore ma anche con enorme amarezza dopo una sconfitta per 2-1 ai tempi supplementari contro l’Inghilterra, campionessa in carica, che ha ribaltato la sfida nei minuti finali

SOGNO AZZURRO – La partita inizia con grande intensità e le inglesi provano subito a spingere sugli esterni, affidandosi soprattutto all’estro di Lauren James. L’Italia, però, regge bene l’urto e colpisce al 33’: cross teso in area su iniziativa di Girelli, Bonansea controlla con freddezza e scarica un sinistro potente sotto la traversa per l’1-0 azzurro. Le ragazze di Andrea Soncin sfiorano anche il raddoppio all’86’ con Severini, che si divora il 2-0 davanti a Hampton dopo un contropiede perfetto. Sembra fatta, ma al 96’ arriva la beffa: in pieno recupero un’azione confusa in area azzurra termina con la girata vincente di Agyemang, che sigla l’1-1 e manda la gara ai supplementari. La stanchezza inizia a farsi sentire, ma le Azzurre tengono botta fino al minuto 119, quando arriva il momento più discusso del match: calcio di rigore assegnato all’Inghilterra tra le proteste italiane. Dal dischetto Kelly si fa parare la conclusione da Giuliani, ma è la più veloce a fiondarsi sulla ribattuta e insaccare il gol che vale la finale.

Italia Femminile fuori dall’Europeo, immeritato!

PERSA IN RIMONTA – Finisce così, con tanta delusione e qualche polemica per una decisione arbitrale che lascia il segno. L’Italia esce comunque a testa altissima da questo Europeo, dopo aver mostrato carattere, qualità e spirito di squadra. L’Inghilterra vola in finale, dove affronterà la vincente della seconda semifinale tra Spagna e Germania. Per le Azzurre, invece, resta il grande rimpianto di una notte che poteva essere storica.