Europei Under 19, l’Italia sfida la Slovacchia: due giovani dell’Inter dal 1′

CENTROCAMPO NERAZZURRO – L’Italia Under 19 di Carmine Nunziata scende in campo oggi contro i pari età della Slovacchia nel match valevole per il Girone A degli Europei di categoria. Tra gli undici azzurri che scenderanno in campo dal 1′, figurano anche i nomi di Casadei e Fabbian, giovani talenti dell’Inter. Il terzo nerazzurro convocato, ovvero Fontanarosa, parte dalla panchina.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Giovane, Coppola, Ghilardi, Mulazzi; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Ambrosino, Nasti