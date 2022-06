Europei Under-19, da oggi in campo tre dell’Inter con l’Italia: le partite

La seconda parte di giugno non vede più partite per le nazionali, ma si giocano gli Europei Under-19. Fra i convocati dell’Italia, che debutta oggi, ci sono tre dell’Inter Primavera (vedi articolo).

AZZURRINI IN CAMPO – Da oggi sino a venerdì 1 luglio, in Slovacchia, si giocano gli Europei Under-19. L’Italia è inserita nel Gruppo A: la nazionale guidata da Carmine Nunziata sarà impegnata stasera alle 20 con la Romania a Dunajskà Streda, martedì alle 17.30 con la Slovacchia padrona di casa a Trnava e venerdì alla stessa ora con la Francia di nuovo a Dunajskà Streda. Passano le prime due di ogni girone, semifinali martedì 28 alle 17 o alle 20 e finale venerdì 1 luglio alle 20. Le terze classificate, invece, fanno lo spareggio per la qualificazione ai Mondiali Under-20 martedì 28 alle 17 a Senec. Nel gruppo dell’Italia per gli Europei Under-19 figurano tre rappresentanti dell’Inter. Si tratta del difensore Alessandro Fontanarosa e dei centrocampisti Cesare Casadei e Giovanni Fabbian, freschi trionfatori nel Campionato Primavera 1. Hanno dovuto rinunciare alla chiamata Wilfried Gnonto e Giorgio Scalvini, reduci dall’esordio in Nazionale A, perché non liberati dai rispettivi club.