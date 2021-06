Europei, risultati e classifiche di EURO 2020 dopo le partite del 17 giugno

La serata di oggi agli Europei dà la prima posizione definitiva: l’Olanda chiuderà in testa al Gruppo C. Oranje che diventano la terza qualificata agli ottavi di EURO 2020, col 2-0 all’Austria (vedi articolo), dopo l’Italia e il Belgio vittorioso in rimonta sulla Danimarca (vedi articolo). Bene anche l’Ucraina (vedi articolo).

EUROPEI UEFA EURO 2020 – 2ª GIORNATA

GRUPPO B

Danimarca-Belgio 1-2 2′ Poulsen (D), 55′ T. Hazard, 70′ De Bruyne

CLASSIFICA: Belgio 6, Russia 3, Finlandia 3, Danimarca 0

GRUPPO C

Ucraina-Macedonia del Nord 2-1 29′ Yarmolenko, 34′ Yaremchuk, 57′ Alioski (M)

Olanda-Austria 2-0 11′ rig. Depay, 67′ Dumfries

CLASSIFICA: Olanda 6, Ucraina 3, Austria 3, Macedonia del Nord 0

EUROPEI UEFA EURO 2020 – LE PARTITE DI DOMANI

Svezia-Slovacchia venerdì 18 giugno ore 15 (San Pietroburgo) Gruppo E

Croazia-Repubblica Ceca venerdì 18 giugno ore 18 (Glasgow) Gruppo D

Inghilterra-Scozia venerdì 18 giugno ore 21 (Londra) Gruppo D