Europei, risultati e classifiche di EURO 2020 dopo le partite del 12 giugno

Agli Europei è stato un sabato terribile, complice quanto successo a Eriksen ora fortunatamente fuori pericolo (vedi articolo). Si è però giocato, completando tutto il programma, e un suo compagno all’Inter come Lukaku l’ha omaggiato in Belgio-Russia. Il pari fra Galles e Svizzera porta l’Italia prima in classifica, ecco risultati e classifiche dopo le gare di oggi.

GRUPPO A

Galles-Svizzera 1-1 49′ Embolo (S), 74′ Moore

CLASSIFICA: Italia 3, Svizzera 1, Galles 1, Turchia 0

GRUPPO B

Danimarca-Finlandia 0-1 60′ Pohjanpalo

Belgio-Russia 3-0 10′, 88′ Lukaku, 34′ Meunier

CLASSIFICA: Belgio 3, Finlandia 3, Danimarca 0, Russia 0

EUROPEI UEFA EURO 2020 – LE PARTITE DI DOMANI

Inghilterra-Croazia domenica 13 giugno ore 15 (Londra) Gruppo D

Austria-Macedonia del Nord domenica 13 giugno ore 18 (Bucarest) Gruppo C

Olanda-Ucraina domenica 13 giugno ore 21 (Amsterdam) Gruppo C