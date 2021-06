Europei, risultati e classifiche di EURO 2020 dopo le partite del 13 giugno

Debutto vincente agli Europei per Austria, Inghilterra e Olanda. Le tre squadre vincono nella loro prima partita a EURO 2020, ma non è stata facile per nessuna delle tre. Per quanto riguarda i giocatori dell’Inter sconfitti Brozovic e Perisic (vedi articolo), festeggia invece de Vrij (vedi articolo).

EUROPEI UEFA EURO 2020 – 1ª GIORNATA

GRUPPO C

Austria-Macedonia del Nord 3-1 18′ Lainer, 28′ Pandev (M), 78′ Gregoritsch, 89′ Arnautovic

Olanda-Ucraina 3-2 52′ Wijnaldum, 59′ Weghorst, 75′ Yarmolenko (U), 79′ Yaremchuk (U), 85′ Dumfries

CLASSIFICA: Austria 3, Olanda 3, Ucraina 0, Macedonia del Nord 0

GRUPPO D

Inghilterra-Croazia 1-0 57′ Sterling

CLASSIFICA: Inghilterra 3, Scozia 0, Repubblica Ceca 0, Croazia 0 (Repubblica Ceca e Croazia una partita in meno)

EUROPEI UEFA EURO 2020 – LE PARTITE DI DOMANI

Scozia-Repubblica Ceca lunedì 14 giugno ore 15 (Glasgow) Gruppo D

Polonia-Slovacchia lunedì 14 giugno ore 18 (San Pietroburgo) Gruppo E

Spagna-Svezia lunedì 14 giugno ore 21 (Siviglia) Gruppo E